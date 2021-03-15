CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

«Комиссия CAS считает, что (формулировка в решении) "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу", — сказали агентству в пресс-службе CAS, ссылаясь на генсекретаря Матье Риба.