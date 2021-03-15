CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что он отказал российским спортсменам использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна России, передает «РИА Новости».
«Комиссия CAS считает, что (формулировка в решении) "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу", — сказали агентству в пресс-службе CAS, ссылаясь на генсекретаря Матье Риба.
Ранее о соответствующем решении CAS сообщил портал Inside the Games. Он также отмечал, что окончательное решение о выборе музыкальной композиции для российских атлетов примет Международный олимпийский комитет.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом — до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.