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CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

Ведомости

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что он отказал российским спортсменам использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна России, передает «РИА Новости».

«Комиссия CAS считает, что (формулировка в решении) "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу", — сказали агентству в пресс-службе CAS, ссылаясь на генсекретаря Матье Риба.

Ранее о соответствующем решении CAS сообщил портал Inside the Games. Он также отмечал, что окончательное решение о выборе музыкальной композиции для российских атлетов примет Международный олимпийский комитет.

В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом — до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.

Ранее по теме: CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных