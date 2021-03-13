CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде

В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом, они не будут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.