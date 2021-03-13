CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил предложение российских спортсменов использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», сообщил портал Inside the Games.
Окончательное решение о выборе музыкальной композиции для российских атлетов примет Международный олимпийский комитет.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом, они не будут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.
Очередной допинговый скандал разразился в начале этого года после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Отдел расследований WADA выявил, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.