В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду гомосексуализма
Участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Госдуме рекомендовали Федеральному собранию ужесточить ответственность за пропаганду гомосексуализма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект рекомендаций участников слушаний.
Изменения предлагается внести в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Туда предлагается внести запрет на распространение информации, «оскорбляющей семейные ценности, материнство, многодетность», а также ужесточить ответственность «за пропаганду нетрадиционных отношений».
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей вступил в силу в июне 2013 г. Физлицам за нарушение закона грозит штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., юридическим лицам — до 1 млн руб.