В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду гомосексуализма

Изменения предлагается внести в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Туда предлагается внести запрет на распространение информации, «оскорбляющей семейные ценности, материнство, многодетность», а также ужесточить ответственность «за пропаганду нетрадиционных отношений».