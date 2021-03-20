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В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Ведомости

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщило Kyodo News.

Толчки произошли на глубине 60 км близ побережья префектуры Мияги около 18:09 по местному времени. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами, высота которого может составить около 1 м. По информации агентства, сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Землетрясение примерно такой же силы произошло в этой же части Японии 13 февраля. Тогда пострадали около 150 человек, почти 1 млн домохозяйств остались без электричества, угрозы цунами не возникло.

В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.

Ранее по теме: В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных