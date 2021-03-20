В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщило Kyodo News.
Толчки произошли на глубине 60 км близ побережья префектуры Мияги около 18:09 по местному времени. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами, высота которого может составить около 1 м. По информации агентства, сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
Землетрясение примерно такой же силы произошло в этой же части Японии 13 февраля. Тогда пострадали около 150 человек, почти 1 млн домохозяйств остались без электричества, угрозы цунами не возникло.
В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.