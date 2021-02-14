В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Японии достигло 150 человек, сообщило Kyodo News.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне в 23:08 по местному времени. Пострадали преимущественно жители префектур Фукусима и Мияги, также зафиксированы обращения к медикам в префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.
В результате землетрясения никто, по официальным данным, не погиб. Сообщалось, что угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались также в Токио, всего в стране около 950 000 домохозяйств остались без электричества, на данный момент подача электроэнергии восстановлена.
Отмечается, что из-за толчков вылилась часть воды из бассейна для отработанного ядерного топлива на АЭС «Фукусима-2», однако ощутимой угрозы для АЭС это не представляет.
В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.