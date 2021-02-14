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В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек

Ведомости

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Японии достигло 150 человек, сообщило Kyodo News.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне в 23:08 по местному времени. Пострадали преимущественно жители префектур Фукусима и Мияги, также зафиксированы обращения к медикам в префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.

В результате землетрясения никто, по официальным данным, не погиб. Сообщалось, что угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались также в Токио, всего в стране около 950 000 домохозяйств остались без электричества, на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Отмечается, что из-за толчков вылилась часть воды из бассейна для отработанного ядерного топлива на АЭС «Фукусима-2», однако ощутимой угрозы для АЭС это не представляет.

В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных