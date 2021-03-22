Аналитики назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами
Нефтяники на Сахалине получают самую высокую отраслевую зарплату в России – в среднем около 380 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании «РИА Новости».
На втором месте рейтинга находится Москва. Средняя зарплата в финансовой сфере в Москве составляет 187 тыс. руб., в сфере IT – 179 тыс. руб., в оптовой торговле – 154 тыс. руб. На третьем месте – Ямало-Ненецкий АО: в сфере добычи нефти и газа в регионе средняя зарплата превышает 170 тыс. руб. Четвертое место рейтинга занял Санкт-Петербург: средняя зарплата в IT-сфере в городе составляет 161 тыс. руб.
В первую десятку рейтинга регионов по отраслевым зарплатам также вошли Чукотка, Мурманская область, Магаданская область Ненецкий АО, Тюменская область и Камчатка. Аналитики отметили, что регионы-лидеры по отраслевым зарплатам – два крупнейших города России и регионы, которые специализируются на добыче полезных ископаемых и рыболовстве.
В исследовании говорится, что в 15 регионах России даже в самых прибыльных отраслях люди не зарабатывают больше 45 тыс. руб. в месяц, в семи регионах – больше 50 тыс. Замыкают рейтинг регионов по отраслевым зарплатам Мордовия, Калмыкия, Псковская и Кировская области и Карачаево-Черкессия.