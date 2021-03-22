Аналитики назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

В исследовании говорится, что в 15 регионах России даже в самых прибыльных отраслях люди не зарабатывают больше 45 тыс. руб. в месяц, в семи регионах – больше 50 тыс. Замыкают рейтинг регионов по отраслевым зарплатам Мордовия, Калмыкия, Псковская и Кировская области и Карачаево-Черкессия.