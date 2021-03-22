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Аналитики назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Ведомости

Нефтяники на Сахалине получают самую высокую отраслевую зарплату в России – в среднем около 380 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании «РИА Новости».

На втором месте рейтинга находится Москва. Средняя зарплата в финансовой сфере в Москве составляет 187 тыс. руб., в сфере IT – 179 тыс. руб., в оптовой торговле – 154 тыс. руб. На третьем месте – Ямало-Ненецкий АО: в сфере добычи нефти и газа в регионе средняя зарплата превышает 170 тыс. руб. Четвертое место рейтинга занял Санкт-Петербург: средняя зарплата в IT-сфере в городе составляет 161 тыс. руб.

В первую десятку рейтинга регионов по отраслевым зарплатам также вошли Чукотка, Мурманская область, Магаданская область Ненецкий АО, Тюменская область и Камчатка. Аналитики отметили, что регионы-лидеры по отраслевым зарплатам – два крупнейших города России и регионы, которые специализируются на добыче полезных ископаемых и рыболовстве.

В исследовании говорится, что в 15 регионах России даже в самых прибыльных отраслях люди не зарабатывают больше 45 тыс. руб. в месяц, в семи регионах – больше 50 тыс. Замыкают рейтинг регионов по отраслевым зарплатам Мордовия, Калмыкия, Псковская и Кировская области и Карачаево-Черкессия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных