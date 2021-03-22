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ФСБ пресекла работу лаборатории по производству наркотиков в Подмосковье

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла работу подпольной лаборатории в Клинском городском округе Подмосковья, которая производила синтетические наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства. 

«В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», — говорится в сообщении. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ изъяли 40 кг синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и различные химические вещества. 

По данным службы, преступная группа специализировалась на производстве «синтетики» в особо крупном размере и ее незаконном сбыте через интернет. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и заключило подозреваемых под стражу. Их также проверяют на возможную причастность к функционированию других подпольных нарколабораторий.

Ранее руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 г. правоохранители обнаружили и изъяли более 20 тонн запрещенных веществ и пресекли работу 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики. Он отметил, что число нелегальных наркопроизводств в России возросло в четыре раза по сравнению с 2016 г.

Ранее по теме: В МВД заявили об изъятии 20 тонн запрещенных веществ за 2020 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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