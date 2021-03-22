ФСБ пресекла работу лаборатории по производству наркотиков в Подмосковье

Ранее руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 г. правоохранители обнаружили и изъяли более 20 тонн запрещенных веществ и пресекли работу 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики. Он отметил, что число нелегальных наркопроизводств в России возросло в четыре раза по сравнению с 2016 г.