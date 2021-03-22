ФСБ пресекла работу лаборатории по производству наркотиков в Подмосковье
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла работу подпольной лаборатории в Клинском городском округе Подмосковья, которая производила синтетические наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
«В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», — говорится в сообщении. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ изъяли 40 кг синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и различные химические вещества.
По данным службы, преступная группа специализировалась на производстве «синтетики» в особо крупном размере и ее незаконном сбыте через интернет. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и заключило подозреваемых под стражу. Их также проверяют на возможную причастность к функционированию других подпольных нарколабораторий.
Ранее руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 г. правоохранители обнаружили и изъяли более 20 тонн запрещенных веществ и пресекли работу 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики. Он отметил, что число нелегальных наркопроизводств в России возросло в четыре раза по сравнению с 2016 г.