В России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9284 человек, следует из статистики оперштаба на 22 марта. Скончался 361 заболевший. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 466 153. Умерли за все время пандемии 95 391 человек.
Вчера, 21 марта, оперштаб сообщил о 9299 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1586 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1132 пациента, скончались 56 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+865), Московская (+646), Нижегородская (+339) и Ростовская (+240) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7790 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 077 185.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 123 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,9 млн) и Индии (более 11,6 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.