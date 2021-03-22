Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

По данным оперативного штаба на 22 марта, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн заражений и свыше 95 тыс. летальных исходов.