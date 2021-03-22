Вакцину «Спутник V» одобрили 55 стран
Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали на Маврикии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата», — говорится в сообщении.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству одобрений государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.