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Вакцину «Спутник V» одобрили 55 стран

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали на Маврикии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата», — говорится в сообщении.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству одобрений государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире. 

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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