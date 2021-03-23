Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу губернатора Белозерцева
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу фармхолдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля по обвинению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает пресс-служба суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Бориса Шпигеля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2021 года», — говорится в сообщении. Шпигель был последним из шести фигурантов дела, который не был арестован. До этого срок его задержания продлили в связи с ухудшением состояния здоровья, бизнесмен до недавнего времени находился в больнице после госпитализации из зала суда накануне.
Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева. Он обвиняется в получении взятки в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. Остальным четырем фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.
Остальные фигуранты дела, в том числе, супруга Шпигеля Евгения, а также директор ОАО «Фармация» Антона Колоскова, также арестованы на два месяца. Ни один из проходящих по делу о взяточничестве, включая губернатора Белозерцева, не признал свою вину.