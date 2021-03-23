Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу губернатора Белозерцева

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Бориса Шпигеля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2021 года», — говорится в сообщении. Шпигель был последним из шести фигурантов дела, который не был арестован. До этого срок его задержания продлили в связи с ухудшением состояния здоровья, бизнесмен до недавнего времени находился в больнице после госпитализации из зала суда накануне.