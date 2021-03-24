Центр «Вектор» начал исследование южноафриканского штамма COVID-19

О новом штамме коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые, писал Reuters. В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным по сравнению с обычным вариантом.