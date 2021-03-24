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Центр «Вектор» начал исследование южноафриканского штамма COVID-19

Ведомости

Специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора выделили и исследовали южноафриканский вариант коронавируса, говорится на сайте ведомства.

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — говорится в сообщении.

Штамм отправлен на хранение в Государственную коллекцию вирусов, добавили в Роспотребнадзоре. В ближайшее время ученые изучат эффективность сыворотки крови переболевших коронавирусом и привитых российскими вакцинами против штамма из ЮАР.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России обнаружили более 50 случаев заражения британским вариантом коронавируса, три случая заражения вирусом из ЮАР и более 20 уникальных вариантов коронавируса. Впервые штамм выявили на территории России в начале марта.

О новом штамме коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые, писал Reuters. В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным по сравнению с обычным вариантом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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