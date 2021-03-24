Центр «Вектор» начал исследование южноафриканского штамма COVID-19
Специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора выделили и исследовали южноафриканский вариант коронавируса, говорится на сайте ведомства.
«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — говорится в сообщении.
Штамм отправлен на хранение в Государственную коллекцию вирусов, добавили в Роспотребнадзоре. В ближайшее время ученые изучат эффективность сыворотки крови переболевших коронавирусом и привитых российскими вакцинами против штамма из ЮАР.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России обнаружили более 50 случаев заражения британским вариантом коронавируса, три случая заражения вирусом из ЮАР и более 20 уникальных вариантов коронавируса. Впервые штамм выявили на территории России в начале марта.
О новом штамме коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые, писал Reuters. В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным по сравнению с обычным вариантом.