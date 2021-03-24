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В России выявлен 8 861 новый случай коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 861 человека, сообщил оперативный штаб. Прирост заболевших второй день подряд остается ниже отметки в 9 тыс. человек. Умерли от COVID-19 за стуки более 401 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 483 471. Умерли за все время пандемии 96 219 заболевший.

Вчера, 23 марта, оперштаб сообщил о 8 457 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 1431 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 593 пациента, скончались 53 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+807), Московская (+535), Нижегородская (+328) и Ростовская (+238) области.

За сутки в России полностью выздоровели 0 355 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 098 400.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных