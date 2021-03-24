В России выявлен 8 861 новый случай коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 861 человека, сообщил оперативный штаб. Прирост заболевших второй день подряд остается ниже отметки в 9 тыс. человек. Умерли от COVID-19 за стуки более 401 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 483 471. Умерли за все время пандемии 96 219 заболевший.