В России выявлен 8 861 новый случай коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 861 человека, сообщил оперативный штаб. Прирост заболевших второй день подряд остается ниже отметки в 9 тыс. человек. Умерли от COVID-19 за стуки более 401 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 483 471. Умерли за все время пандемии 96 219 заболевший.
Вчера, 23 марта, оперштаб сообщил о 8 457 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1431 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 593 пациента, скончались 53 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+807), Московская (+535), Нижегородская (+328) и Ростовская (+238) области.
За сутки в России полностью выздоровели 0 355 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 098 400.