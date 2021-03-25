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Голикова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в России

Ведомости

В России нет массового распространения мутировавших вариантов коронавируса из других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в России нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявлено более 50 изолятов британского штамма коронавируса, три случая заражения штаммом из ЮАР и более 20 уникальных вариантов коронавируса, которые нужно будет изучить.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.

Ранее по теме: В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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