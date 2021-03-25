Голикова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в России
В России нет массового распространения мутировавших вариантов коронавируса из других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в России нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявлено более 50 изолятов британского штамма коронавируса, три случая заражения штаммом из ЮАР и более 20 уникальных вариантов коронавируса, которые нужно будет изучить.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.