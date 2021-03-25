Голикова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в России

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в России нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).