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В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Ведомости

Исследователи выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса в России, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

«На сегодня [в стране] уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения», — цитирует ТАСС Максютова.

По его словам, ученые центра «Вектор» исследуют варианты вирусов, в частности, изучают их устойчивость на различных поверхностях, а также способность вируса к передаче между живыми организмами.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных