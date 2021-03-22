В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.