В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса
Исследователи выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса в России, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.
«На сегодня [в стране] уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения», — цитирует ТАСС Максютова.
По его словам, ученые центра «Вектор» исследуют варианты вирусов, в частности, изучают их устойчивость на различных поверхностях, а также способность вируса к передаче между живыми организмами.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. Сообщалось, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.