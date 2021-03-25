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В Великобритании связали смерть внука Назарбаева с наркозависимостью

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Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался прошлым летом в Лондоне вследствие наркотической зависимости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей семьи Назарбаевых. Вывод о причине смерти озвучила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс.

«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», — сообщили агентству.

В правоохранительных органах королевства подчеркнули, что обстоятельства смерти Айсултана не являются подозрительными и связаны с наркотиками.

«Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», — заявила семья Назарбаевых.

О смерти Айсултана стало известно 19 августа 2020 г.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант). Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 г. он получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, писал BBC. По данным телеканала, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.

Ранее по теме: Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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