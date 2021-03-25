Путин рассказал о своих планах после вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин после прививки от коронавируса и появления антител намерен расширить географию своих поездок. Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 г. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал глава государства.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какой именно из трех российских препаратов ввели президенту, знает лишь он сам и его врач, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также пояснил, что называть конкретное лекарство нет необходимости, поскольку каждое из возможных — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова — абсолютно надежные, эффективные и безопасные.
Пока Путин получил лишь первую из двух необходимых доз препарата. Сегодня Песков рассказал журналистам, что глава государства хорошо и без побочных эффектов переносит вакцинацию. При этом вчера пресс-секретарь отметил, что пока российский лидер, вероятно, исключил интенсивные физические нагрузки.