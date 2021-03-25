Путин рассказал о своих планах после вакцинации от коронавируса

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какой именно из трех российских препаратов ввели президенту, знает лишь он сам и его врач, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также пояснил, что называть конкретное лекарство нет необходимости, поскольку каждое из возможных — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова — абсолютно надежные, эффективные и безопасные.