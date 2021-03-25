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Путин рассказал о своих планах после вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин после прививки от коронавируса и появления антител намерен расширить географию своих поездок. Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 г. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал глава государства. 

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какой именно из трех российских препаратов ввели президенту, знает лишь он сам и его врач, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также пояснил, что называть конкретное лекарство нет необходимости, поскольку каждое из возможных — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова — абсолютно надежные, эффективные и безопасные.

Пока Путин получил лишь первую из двух необходимых доз препарата. Сегодня Песков рассказал журналистам, что глава государства хорошо и без побочных эффектов переносит вакцинацию. При этом вчера пресс-секретарь отметил, что пока российский лидер, вероятно, исключил интенсивные физические нагрузки. 

Ранее по теме: Путин сделал прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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