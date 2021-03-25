Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации
Президент России хорошо переносит вакцину от коронавируса, побочных эффектов не наблюдается, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается. Чувствует он себя хорошо. Переносит вакцину хорошо», — сказал Песков.
Путин сделал прививку от коронавируса вечером 23 марта. О решении вакцинироваться президент заявил сам накануне. Песков уточнял, что президент получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую. Название вакцины, которой привился Путин, не разглашается, так как все российские препараты «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные», объяснял Песков.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.