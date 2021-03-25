Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации

Путин сделал прививку от коронавируса вечером 23 марта. О решении вакцинироваться президент заявил сам накануне. Песков уточнял, что президент получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую. Название вакцины, которой привился Путин, не разглашается, так как все российские препараты «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные», объяснял Песков.