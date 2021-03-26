Песков назвал абсурдом введение санкций против России из-за Навального

Навальный был задержан сразу по возвращении из Германии в Москву 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около двух с половиной лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. При этом ФСИН настаивала, что оппозиционер более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный эти обвинения опроверг.