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Песков назвал абсурдом введение санкций против России из-за Навального

Ведомости

Введение странами Запада санкций в отношении России из-за одного из заключенных граждан, по мнению Кремля, является абсурдом, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все большее и большее постоянство. Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом», — сказал он.

Подобным образом Песков ответил на вопрос, ждут ли в Кремле появления со стороны Запада «списка Навального» по аналогии со «списком Магнитского», куда вошли лица, по мнению других стран, ответственные за смерть юриста Сергея Магнитского в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина». В то же время представитель Кремля подчеркнул, что санкции — это не то, чего нужно ожидать, но то, к чему нужно быть готовым.

2 марта США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, которых сочли причастными к отравлению боевым химическим веществом из группы «Новичок» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его последующему аресту.

Ограничения были наложены на семь человек: заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и генерального прокурора России Игоря Краснова. Кроме того, тогда же Европейский союз (ЕС) ввел санкции против Калашникова, Краснова, а также председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.

Навальный был задержан сразу по возвращении из Германии в Москву 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около двух с половиной лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. При этом ФСИН настаивала, что оппозиционер более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный эти обвинения опроверг. 

Сейчас Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). При этом два дня назад его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали об ухудшении здоровья своего подзащитного. По их словам, у основателя ФБК начались сильные боли в спине и стала неметь нога. Кроме того, адвокатам не удалось встретиться с ним в запланированное время. Во ФСИН сегодня заявили, что состояние Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Ранее по теме: Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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