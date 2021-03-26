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Под Великим Новгородом произошел разлив нефтепродуктов

Ведомости

На участке реки Волхов, который расположен рядом в Великим Новгородом, произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Никита Шестаков в своем Telegram-канале. 

По его данным, на место проишествия выехала оперативная группа МЧС, а также представители природоохранной прокуратуры области. На данный момент ведется поиск источника загрязнений. «Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии», — написал Шестаков. Он также сообщил, что на место проишествия уже выехал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 

Следственные органы СК России по Новгородской области также начали проводить проверку по факту разлива нефтепродуктов, сказано в сообщении ведомства, опубликованного на сайте. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время ведется поиск источника загрязнения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Информация о разливе нефтепродуктов появилась сегодня, 26 марта, в сообществе «Вконтакте» «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». Там сказано, что разлив виднеется в районе микрорайон Кречевицы-Слутка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных