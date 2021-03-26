Под Великим Новгородом произошел разлив нефтепродуктов

По его данным, на место проишествия выехала оперативная группа МЧС, а также представители природоохранной прокуратуры области. На данный момент ведется поиск источника загрязнений. «Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии», — написал Шестаков. Он также сообщил, что на место проишествия уже выехал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.