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В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека

Ведомости

При столкновении поездов в Египте погибли 32 и ранены 66 человек, сообщает газета Al Ahram со ссылкой на египетский Минздрав.

Инцидент произошел в районе Тахта в провинции Сохаг, в Верхнем Египте. По данным Egypt Today, один из поездов врезался в хвост другого. К месту происшествия было направлено 36 машин скорой помощи для доставки раненых в четыре основные больницы в провинции.

Министр здравоохранения страны Хала Зайед направилась на место происшествия в Сохаг. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сави приказал провести срочное расследование причин столкновения, направив на место столкновения группу следователей.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2012 г. Тогда в провинции Асьют в 300 км от Каира поезд врезался в автобус с детьми, в результате чего погибли 50 человек. Последняя крупная железнодорожная авария в Египте произошла в августе 2017 г. Тогда в инциденте близ Александрии погиб 41 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных