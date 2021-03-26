В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2012 г. Тогда в провинции Асьют в 300 км от Каира поезд врезался в автобус с детьми, в результате чего погибли 50 человек. Последняя крупная железнодорожная авария в Египте произошла в августе 2017 г. Тогда в инциденте близ Александрии погиб 41 человек.