В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека
При столкновении поездов в Египте погибли 32 и ранены 66 человек, сообщает газета Al Ahram со ссылкой на египетский Минздрав.
Инцидент произошел в районе Тахта в провинции Сохаг, в Верхнем Египте. По данным Egypt Today, один из поездов врезался в хвост другого. К месту происшествия было направлено 36 машин скорой помощи для доставки раненых в четыре основные больницы в провинции.
Министр здравоохранения страны Хала Зайед направилась на место происшествия в Сохаг. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сави приказал провести срочное расследование причин столкновения, направив на место столкновения группу следователей.
Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2012 г. Тогда в провинции Асьют в 300 км от Каира поезд врезался в автобус с детьми, в результате чего погибли 50 человек. Последняя крупная железнодорожная авария в Египте произошла в августе 2017 г. Тогда в инциденте близ Александрии погиб 41 человек.