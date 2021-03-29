Навальный повторно подал в суд на Пескова

Навальный должен пробыть в колонии около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого назвали то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам основатель ФБК в ходе суда эти обвинения опроверг.