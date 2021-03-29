Навальный повторно подал в суд на Пескова
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), повторно подал в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из информации в картотеке Пресненского районного суда Москвы.
Заявление зарегистрировано судом сегодня. Дело относится к категории «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».
Ранее аналогичный иск к Пескову Навальный подал в ноябре 2020 г. Основанием для него послужило утверждение представителя Кремля, что обвинение основателя ФБК в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы. Навальный заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
Тогда Песков отказался комментировать данный иск. Позже суд возвратил его, сославшись на ст. 131 и ст. 132 Гражданского процессуального кодекса («Форма и содержание искового заявления» и «Документы, прилагаемые к исковому заявлению»).
Навальный должен пробыть в колонии около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого назвали то, что Навальный более 50 раз, в том числе до предполагаемого отравления «Новичком» 20 августа 2020 г., нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам основатель ФБК в ходе суда эти обвинения опроверг.