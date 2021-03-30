Росреестр предложил выбирать географические названия голосованием через интернет

Затраты на создание системы госкаталога и голосований Росреестр оценивает в 106 млн руб. Кроме возможности выносить на общественное обсуждение географические названия необходимость создания такой системы объясняется тем, что законодательство в этой сфере не обновлялось более 20 лет на фоне цифровизации экономики, и не отвечает современным потребностям страны. В то же время, по мнению авторов инициативы, в России уже есть прецедент подобных «общественных» наименований, в частности, голосование по выбору имен 45 российским аэропортам в 2018 г.