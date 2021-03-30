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Росреестр предложил выбирать географические названия голосованием через интернет

Ведомости

Росреестр намерен создать госкаталог около 800 тыс. географических названий в интернете, чтобы люди получили возможность выбирать новые названия улиц, городов, гор и рек на общественных обсуждениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект ведомства, обсужденный в Общественной палате (ОП) РФ. 

Затраты на создание системы госкаталога и голосований Росреестр оценивает в 106 млн руб. Кроме возможности выносить на общественное обсуждение географические названия необходимость создания такой системы объясняется тем, что законодательство в этой сфере не обновлялось более 20 лет на фоне цифровизации экономики, и не отвечает современным потребностям страны. В то же время, по мнению авторов инициативы, в России уже есть прецедент подобных «общественных» наименований, в частности, голосование по выбору имен 45 российским аэропортам в 2018 г.

В то же время Россреестр намерен исключить из возможности обсуждения названия мостов, элементов транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «форм подводного рельефа» и других морских объектов, а также объекты культурного наследия.

В Общественной палате законопроект раскритиковали из-за исключения из возможности переименования объектов культурного наследия, непроработанности механизма голосования и работы каталога, а также непредсказуемости выбора названий, в частности, экстремистских.

Осенью 2020 г. городская дума Тарусы в Калужской области провела массовое переименование улиц — носившие «советские» названия получали те, которые они носили до 1917 г. Улицы, появившиеся в советское время, свои названия сохранили. Переименование вызвало протесты общественности как в городе, так и в целом в России, в частности6 со стороны КПРФ.

Ранее по теме: Россияне выбрали имена еще пяти аэропортам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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