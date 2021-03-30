Росреестр предложил выбирать географические названия голосованием через интернет
Росреестр намерен создать госкаталог около 800 тыс. географических названий в интернете, чтобы люди получили возможность выбирать новые названия улиц, городов, гор и рек на общественных обсуждениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект ведомства, обсужденный в Общественной палате (ОП) РФ.
Затраты на создание системы госкаталога и голосований Росреестр оценивает в 106 млн руб. Кроме возможности выносить на общественное обсуждение географические названия необходимость создания такой системы объясняется тем, что законодательство в этой сфере не обновлялось более 20 лет на фоне цифровизации экономики, и не отвечает современным потребностям страны. В то же время, по мнению авторов инициативы, в России уже есть прецедент подобных «общественных» наименований, в частности, голосование по выбору имен 45 российским аэропортам в 2018 г.
В то же время Россреестр намерен исключить из возможности обсуждения названия мостов, элементов транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «форм подводного рельефа» и других морских объектов, а также объекты культурного наследия.
В Общественной палате законопроект раскритиковали из-за исключения из возможности переименования объектов культурного наследия, непроработанности механизма голосования и работы каталога, а также непредсказуемости выбора названий, в частности, экстремистских.
Осенью 2020 г. городская дума Тарусы в Калужской области провела массовое переименование улиц — носившие «советские» названия получали те, которые они носили до 1917 г. Улицы, появившиеся в советское время, свои названия сохранили. Переименование вызвало протесты общественности как в городе, так и в целом в России, в частности6 со стороны КПРФ.