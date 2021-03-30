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МВД подготовило проект нового закона о мигрантах

Ведомости

В правительство в конце 2021 г. внесут проект нового федерального закона о мигрантах, который, в том числе, продлит сроки пребывания в стране детей мигрантов, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

«Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 г., совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания», — цитирует «РИА Новости» Казакову, которая отметила, что документ, скорее всего, будет внесен к концу года.

Ранее в МВД сообщили, что планируют создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде. Платформу разрабатывают Минцифры и МВД.

В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов.

Ранее по теме: Хуснуллин спрогнозировал сохранение дефицита рабочей силы на стройках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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