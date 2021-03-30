МВД подготовило проект нового закона о мигрантах

«Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 г., совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания», — цитирует «РИА Новости» Казакову, которая отметила, что документ, скорее всего, будет внесен к концу года.