МВД подготовило проект нового закона о мигрантах
В правительство в конце 2021 г. внесут проект нового федерального закона о мигрантах, который, в том числе, продлит сроки пребывания в стране детей мигрантов, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
«Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 г., совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания», — цитирует «РИА Новости» Казакову, которая отметила, что документ, скорее всего, будет внесен к концу года.
Ранее в МВД сообщили, что планируют создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде. Платформу разрабатывают Минцифры и МВД.
В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов.