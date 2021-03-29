Хуснуллин спрогнозировал сохранение дефицита рабочей силы на стройках

«У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы, и вернуться гастарбайтеры, которые здесь работали, нам всё равно не будет хватать рабочих», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что после оттока мигрантов и привлечения в строительную отрасль россиян «качество работ принципиально не улучшилось».