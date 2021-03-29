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Хуснуллин спрогнозировал сохранение дефицита рабочей силы на стройках

Ведомости

Дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью журналисту Владимиру Познеру на «Первом канале».

«У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы, и вернуться гастарбайтеры, которые здесь работали, нам всё равно не будет хватать рабочих», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что после оттока мигрантов и привлечения в строительную отрасль россиян «качество работ принципиально не улучшилось».

«Сейчас мы пытаемся внедрить BIM-технологии современной системы управления для того, чтобы сделать отрасль максимально прозрачной, поднять производительность труда и, соответственно, поднять зарплаты. Тогда качество работ совершенно точно поднимется», — поделился вице-премьер

В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. В мэрии, по его словам, осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.

Тогда же Минстрой выступил с предложением упростить условия въезда для трудовых мигрантов. В ведомстве отмечали, что нехватка рабочей силы на возведение различных объектов ощущается не только в Москве, но и еще в 49 регионах России. Механизм «точечного» ввоза мигрантов на фоне действующих санитарных ограничений был запущен в конце января.

По состоянию на начало марта Минстрой России оценивал дефицит рабочей силы в отрасли более чем в 1 млн человек.

Ранее по теме: Власти Москвы начали набор мигрантов для работы на стройках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных