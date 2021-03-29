Хуснуллин спрогнозировал сохранение дефицита рабочей силы на стройках
Дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью журналисту Владимиру Познеру на «Первом канале».
«У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы, и вернуться гастарбайтеры, которые здесь работали, нам всё равно не будет хватать рабочих», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что после оттока мигрантов и привлечения в строительную отрасль россиян «качество работ принципиально не улучшилось».
«Сейчас мы пытаемся внедрить BIM-технологии современной системы управления для того, чтобы сделать отрасль максимально прозрачной, поднять производительность труда и, соответственно, поднять зарплаты. Тогда качество работ совершенно точно поднимется», — поделился вице-премьер
В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. В мэрии, по его словам, осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.
Тогда же Минстрой выступил с предложением упростить условия въезда для трудовых мигрантов. В ведомстве отмечали, что нехватка рабочей силы на возведение различных объектов ощущается не только в Москве, но и еще в 49 регионах России. Механизм «точечного» ввоза мигрантов на фоне действующих санитарных ограничений был запущен в конце января.
По состоянию на начало марта Минстрой России оценивал дефицит рабочей силы в отрасли более чем в 1 млн человек.