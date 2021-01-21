МВД и власти Москвы начали набор мигрантов для работы на стройках

В середине декабря 2020 г. руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов признал, что на стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что в мэрии осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне разворачивания масштабного строительства метро и программы реновации жилья.