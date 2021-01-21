МВД и власти Москвы начали набор мигрантов для работы на стройках
Власти Москвы и министерство внутренних дел начали набор граждан Узбекистана и Таджикистана для работы на стройках из-за серьезного дефицита рабочей силы, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, передает ТАСС.
«На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы, многофункциональным миграционным центром по организованному набору граждан Таджикистана и Узбекистана на стройки и жилищный комплекс столицы», — сказал Горовой.
Он пояснил, что такая работа началась после того, как власти столицы после снятия ряда санитарных ограничений обнаружили «дефицит иностранной рабочей силы».
«Миграционная ситуация должна оставаться под контролем», — объяснил Горовой сотрудничество с мэрией Москвы в вопросе привлечения мигрантов из Средней Азии на стройки столицы.
В середине декабря 2020 г. руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов признал, что на стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что в мэрии осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне разворачивания масштабного строительства метро и программы реновации жилья.
Тогда же Минстрой предложил упростить условия въезда для трудовых мигрантов. В ведомстве отмечали, что нехватка рабочей силы на возведение различных объектов ощущается не только в Москве, но и еще в 49 регионах России.