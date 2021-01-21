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МВД и власти Москвы начали набор мигрантов для работы на стройках

Ведомости

Власти Москвы и министерство внутренних дел начали набор граждан Узбекистана и Таджикистана для работы на стройках из-за серьезного дефицита рабочей силы, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, передает ТАСС.

«На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы, многофункциональным миграционным центром по организованному набору граждан Таджикистана и Узбекистана на стройки и жилищный комплекс столицы», — сказал Горовой.

Он пояснил, что такая работа началась после того, как власти столицы после снятия ряда санитарных ограничений обнаружили «дефицит иностранной рабочей силы».

«Миграционная ситуация должна оставаться под контролем», — объяснил Горовой сотрудничество с мэрией Москвы в вопросе привлечения мигрантов из Средней Азии на стройки столицы.

В середине декабря 2020 г. руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов признал, что на стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что в мэрии осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне разворачивания масштабного строительства метро и программы реновации жилья.

Тогда же Минстрой предложил упростить условия въезда для трудовых мигрантов. В ведомстве отмечали, что нехватка рабочей силы на возведение различных объектов ощущается не только в Москве, но и еще в 49 регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных