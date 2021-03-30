Мурашко оценил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ожидает начала клинических испытаний вакцины от коронавируса среди детей в ближайшие два месяца. Слова главы Минздрава передает ТАСС.
«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
26 марта о начале испытаний вакцины от коронавируса на младенцах от 6 месяцев и детях до 11 лет сообщила компания Pfizer.
При этом 10 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что делать детям прививки от коронавируса необязательно: они обычно легко переносят COVID-19, а иммунитет к коронавирусу у них вырабатывается достаточно быстро.