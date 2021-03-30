Мурашко оценил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей

«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.