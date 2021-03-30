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Мурашко оценил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса среди детей

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ожидает начала клинических испытаний вакцины от коронавируса среди детей в ближайшие два месяца. Слова главы Минздрава передает ТАСС.

«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

26 марта о начале испытаний вакцины от коронавируса на младенцах от 6 месяцев и детях до 11 лет сообщила компания Pfizer.

При этом 10 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что делать детям прививки от коронавируса необязательно: они обычно легко переносят COVID-19, а иммунитет к коронавирусу у них вырабатывается достаточно быстро.

Ранее по теме: Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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