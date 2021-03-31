СК завершил расследование дела бывшего сенатора Арашукова
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им», — говорится в сообщении.
Как отмечает СК, к уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества привлечены 20 человек. Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, а также 8 бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб., растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.
Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 г. в городе Черкесске двух человек, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Всего по уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что бывшему сенатору были предъявлены обвинения по четырем эпизодам: два обвинения связаны с превышением полномочий (ст. 286 УК РФ), еще два – с организацией заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Он вину не признает. Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба.
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора и его семьи. Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб.