СК завершил расследование дела бывшего сенатора Арашукова

Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора и его семьи. Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб.