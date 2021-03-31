В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных
Премьер Михаил Мишустин продлил возможность дистанционно зарегистрироваться в качестве безработного до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.
В правительстве пояснили, что россияне могут официально зарегистрироваться в качестве безработных через портал «Работа в России» и оформить пособие по безработице на портале Госуслуг. Центры занятости получат нужную информацию о безработном из государственных информационных систем. Также россияне могут перерегистрироваться в качестве безработных онлайн и получить направление на новую работу. Такие правила действуют с апреля 2020 года, добавили в пресс-службе.
Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 130 руб., минимальный – 1,5 тыс. руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.