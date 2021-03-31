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В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных

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Премьер Михаил Мишустин продлил возможность дистанционно зарегистрироваться в качестве безработного до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.

В правительстве пояснили, что россияне могут официально зарегистрироваться в качестве безработных через портал «Работа в России» и оформить пособие по безработице на портале Госуслуг. Центры занятости получат нужную информацию о безработном из государственных информационных систем. Также россияне могут перерегистрироваться в качестве безработных онлайн и получить направление на новую работу. Такие правила действуют с апреля 2020 года, добавили в пресс-службе.

Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 130 руб., минимальный – 1,5 тыс. руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных