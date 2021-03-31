В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных

В правительстве пояснили, что россияне могут официально зарегистрироваться в качестве безработных через портал «Работа в России» и оформить пособие по безработице на портале Госуслуг. Центры занятости получат нужную информацию о безработном из государственных информационных систем. Также россияне могут перерегистрироваться в качестве безработных онлайн и получить направление на новую работу. Такие правила действуют с апреля 2020 года, добавили в пресс-службе.