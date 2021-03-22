Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных
Правительство утвердило правила поддержки предприятий, трудоустроивших безработных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 руб. на каждого нового сотрудника. Правительство утвердило правила предоставления этой поддержки», — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что платежи поступят к работодателям в несколько этапов — после того, как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев. Предполагается, что благодаря реализации этой меры будут трудоустроены более 220 тыс. человек. На эти цели в федеральном бюджете на 2021 г. заложены 12 млрд руб., рассказал он.
В январе президент России Владимир Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в стране необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.