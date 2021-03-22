Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных

Премьер отметил, что платежи поступят к работодателям в несколько этапов — после того, как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев. Предполагается, что благодаря реализации этой меры будут трудоустроены более 220 тыс. человек. На эти цели в федеральном бюджете на 2021 г. заложены 12 млрд руб., рассказал он.