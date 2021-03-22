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Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных

Ведомости

Правительство утвердило правила поддержки предприятий, трудоустроивших безработных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 руб. на каждого нового сотрудника. Правительство утвердило правила предоставления этой поддержки», — сказал Мишустин. 

Премьер отметил, что платежи поступят к работодателям в несколько этапов — после того, как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев. Предполагается, что благодаря реализации этой меры будут трудоустроены более 220 тыс. человек. На эти цели в федеральном бюджете на 2021 г. заложены 12 млрд руб., рассказал он. 

В январе президент России Владимир Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в стране необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных