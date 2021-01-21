Путин поручил восстановить рынок труда до конца года
Необходимо добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 г., заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Безусловно, нужно сохранить, усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена и она должна быть выполнена», – сказал Путин.
Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.
«После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на 1,5 п.п. выше, чем в 2019 г.», – подчеркнул он.
По данным Росстата, безработица в России в ноябре 2020 г. снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки. По состоянию на 15 января в службах занятости было зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан.