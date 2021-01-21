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Путин поручил восстановить рынок труда до конца года

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Необходимо добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 г., заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Безусловно, нужно сохранить, усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена и она должна быть выполнена», – сказал Путин.

Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.

«После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на 1,5 п.п. выше, чем в 2019 г.», – подчеркнул он.

По данным Росстата, безработица в России в ноябре 2020 г. снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки. По состоянию на 15 января в службах занятости было зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан.

Ранее по теме: Минтруд сообщил о 2,7 млн безработных в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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