Путин поручил восстановить рынок труда до конца года

По данным Росстата, безработица в России в ноябре 2020 г. снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки. По состоянию на 15 января в службах занятости было зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан.