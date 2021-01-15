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Минтруд сообщил о 2,7 млн безработных в России

Ведомости

Более 2,7 млн безработных граждан зарегистрировано в службах занятости по состоянию на 15 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан», – говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что общий уровень безработицы измеряет Росстат по методологии международной организации труда.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. На следующий день Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.

5 января Путин заявил, что важнейшей задачей российских властей в 2021 году является снижение уровня безработицы и обеспечение стабильного дохода у граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных