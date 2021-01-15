Минтруд сообщил о 2,7 млн безработных в России
Более 2,7 млн безработных граждан зарегистрировано в службах занятости по состоянию на 15 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда.
«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан», – говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что общий уровень безработицы измеряет Росстат по методологии международной организации труда.
17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. На следующий день Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.
5 января Путин заявил, что важнейшей задачей российских властей в 2021 году является снижение уровня безработицы и обеспечение стабильного дохода у граждан.