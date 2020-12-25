Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Решетников заявил о стабилизированной, но напряженной ситуации на рынке труда

Ведомости

Ситуация на рынке труда стабилизируется, но остается напряженной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4%. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица», — сказал Решетников на заседании Совета Федерации.

Хорошим инструментом, как сказал министр, в этой сфере является выдача кредитов малому и среднему бизнесу с последующим списанием при условии сохранения занятости. Под защитой этой программы в данный момент находятся 5,4 млн рабочих мест, а подавляющее большинство заемщиков выполняют свои обязательства.

«Тем не менее ситуация на рынке труда остается, конечно, напряженной. Восстановление занятости будет одним из приоритетов экономической политики в 2021 г.», — подчеркнул глава МЭР.

Согласно расчетам Росстата, в ноябре число безработных в России снизилось на 78 тыс. человек. 17 декабря президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее по теме: В новом году прогнозируется снижение зарплат почти на 11%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных