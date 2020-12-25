Решетников заявил о стабилизированной, но напряженной ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда стабилизируется, но остается напряженной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.
«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4%. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица», — сказал Решетников на заседании Совета Федерации.
Хорошим инструментом, как сказал министр, в этой сфере является выдача кредитов малому и среднему бизнесу с последующим списанием при условии сохранения занятости. Под защитой этой программы в данный момент находятся 5,4 млн рабочих мест, а подавляющее большинство заемщиков выполняют свои обязательства.
«Тем не менее ситуация на рынке труда остается, конечно, напряженной. Восстановление занятости будет одним из приоритетов экономической политики в 2021 г.», — подчеркнул глава МЭР.
Согласно расчетам Росстата, в ноябре число безработных в России снизилось на 78 тыс. человек. 17 декабря президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.