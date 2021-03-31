В России за сутки выявили 8275 новых случаев коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ранее она долгое время была на четвертой позиции. На данный момент ее опережают США, где коронавирус был выявлен у 30,4 млн человек, Индия (11 млн), Бразилия (12,7 млн) и Франция (4,6 млн). В целом коронавирус обнаружен у 128,2 млн жителей планеты. Из них 2,8 млн человек умерли.