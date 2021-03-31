В России за сутки выявили 8275 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8275 человек, следует из статистики оперштаба на 31 марта. Это самый низкий показатель с 29 сентября 2020 г., когда инфекцию выявили у 8232 граждан. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 545 095 жителей страны.
Умерли за сутки 408 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 98 850. В то же время за последние 24 часа выздоровели после COVID-19 10 176 граждан. На сегодняшний день в активной стадии болезни находятся 280 073 человека.
Вчера коронавирус нашли у 8277 россиян. Умерли 409 пациентов с COVID-19.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 1286. Умерли 53 человека с коронавирусом. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 026 740.
Вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19 является Санкт-Петербург — 715 новых случаев. В топ-5 вошли также Московская (+584), Нижегородская (+283) и Ростовская области (+239). Меньше всего заразившихся за сутки выявлено в Республике Тыва и Ненецком АО — по 1 случаю.
По общему числу заболевших COVID-19 за время пандемии, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (394 631), Московская (232 261), Нижегородская (107 452) и Свердловская области (82 516). Наименьшие показатели зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО — 1082 и 733 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ранее она долгое время была на четвертой позиции. На данный момент ее опережают США, где коронавирус был выявлен у 30,4 млн человек, Индия (11 млн), Бразилия (12,7 млн) и Франция (4,6 млн). В целом коронавирус обнаружен у 128,2 млн жителей планеты. Из них 2,8 млн человек умерли.