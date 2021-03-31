В Москве задержали экс-чиновника за предложение стать губернатором за €35 млн

По данным ведомства, Нечаев с мая по июнь 2020 г. получил информацию «о желании одного из знакомых занять должность губернатора, после чего принял решение о хищении его денежных средств». Он пообещал содействие в получении поста за 35 млн евро, но на самом деле такой возможности не имел. При получении первой части требуемой суммы, проходившей под контролем оперативных сотрудников ФСБ России, он был задержан на месте совершения преступления. В ходе предварительного следствия фигурант признал вину, говорится в сообщении.