В Москве задержали экс-чиновника за предложение стать губернатором за €35 млн
В Москве задержали бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, предлагавшего знакомому стать губернатором за 35 млн евро, сообщает столичное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, Нечаев с мая по июнь 2020 г. получил информацию «о желании одного из знакомых занять должность губернатора, после чего принял решение о хищении его денежных средств». Он пообещал содействие в получении поста за 35 млн евро, но на самом деле такой возможности не имел. При получении первой части требуемой суммы, проходившей под контролем оперативных сотрудников ФСБ России, он был задержан на месте совершения преступления. В ходе предварительного следствия фигурант признал вину, говорится в сообщении.
Нечаева обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В СК указали, что он ранее уже был судим за подобные преступления.
В середине марта Пресненский суд Москвы арестовал президента ООО «Фонд содействия безопасности» (ФСБ) Андрея Першина, бывшего сотрудника одноименной спецслужбы, по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На Першина заявил гендиректор ООО «Лагуна» Сергей Мелин, чья компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Президент «ФСБ» пообещал Мелину за 24 млн руб. благодаря связям избежать возбуждения против бизнесмена уголовного дела по факту мошенничества с несколькими участками земли и их последующего хищения и фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде.
Першин предложил бизнесмену заключить договор с фондом и ежемесячно переводить на его счет 1 млн руб. Мелин в марте 2021 г. перевел на счет фонда 100 тыс. руб., после чего президент ООО «ФСБ» был задержан.