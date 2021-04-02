Гинцбург назвал срок окончания испытаний «Спутника V»

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — сказал Гинцбург. По его словам, принципиальных изменений в инструкции к вакцине после испытаний не будет.