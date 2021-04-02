Гинцбург назвал срок окончания испытаний «Спутника V»
Пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» закончатся примерно к середине июня, затем разработчики передадут отчет об испытаниях в Минздрав для постоянной регистрации препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — сказал Гинцбург. По его словам, принципиальных изменений в инструкции к вакцине после испытаний не будет.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.