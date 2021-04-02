В России разработали технологию обновления вакцины от COVID-19 при мутации
Сотрудники научного центра им. Н.Ф. Гамалеи разработали технологию обновления вакцины от коронавируса за два дня при мутации вируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — сказал Гинцбург.
Он отметил, что после появления технологии встает вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний нового препарата. Гинцбург добавил, что существуют примеры в мире, когда препарат разрешают испытать на ограниченной выборке до 100 человек. Если новая вакцина дает такой же защитный эффект, что и предыдущая, можно сразу же пускать ее в массовое производство, сказал он. Гинцбург выразил надежду, что в России скоро появится такая возможность.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.