В России разработали технологию обновления вакцины от COVID-19 при мутации

Он отметил, что после появления технологии встает вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний нового препарата. Гинцбург добавил, что существуют примеры в мире, когда препарат разрешают испытать на ограниченной выборке до 100 человек. Если новая вакцина дает такой же защитный эффект, что и предыдущая, можно сразу же пускать ее в массовое производство, сказал он. Гинцбург выразил надежду, что в России скоро появится такая возможность.