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В России разработали технологию обновления вакцины от COVID-19 при мутации

Ведомости

Сотрудники научного центра им. Н.Ф. Гамалеи разработали технологию обновления вакцины от коронавируса за два дня при мутации вируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что после появления технологии встает вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний нового препарата. Гинцбург добавил, что существуют примеры в мире, когда препарат разрешают испытать на ограниченной выборке до 100 человек. Если новая вакцина дает такой же защитный эффект, что и предыдущая, можно сразу же пускать ее в массовое производство, сказал он. Гинцбург выразил надежду, что в России скоро появится такая возможность.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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