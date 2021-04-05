Ученый назвал цель проекта по расшифровке геномов россиян

«Если мы признаем, что у определенных этносов есть какие-то характерные генетические особенности — понимаемые как увеличенные или уменьшенные частоты каких то «опечаток» в геноме по сравнению с средними частотами для всего человечества, — то эти свойства можно ассоциировать с предрасположенностями к каким-то болезням, способностями отвечать на ту или другую терапию», — пояснил ученый. По словам Северинова, для этого достаточно взять интересующую группу людей и описать их по геномной последовательности, потом взять контрольную группу людей и определить их геномные последовательности, а затем сравнить, что есть общего у этих групп, а чего нет.