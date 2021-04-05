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Ученый назвал цель проекта по расшифровке геномов россиян

Ведомости

Расшифровка и систематизация геномов сотен тысяч россиян необходима для более эффективной диагностики и лечения заболеваний, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель проекта создания Центра полногеномного секвенирования Константин Северинов.

«Задача в том, чтобы связать наличие генетических особенностей с наличием тех или иных свойств. Точность таких предсказаний зависит от количества имеющихся данных. Поэтому очень важно иметь как можно большее количество геномов разных людей и ассоциированной с этими людьми медицинской информацией», — сказал он, уточнив, что это позволит точнее определять риски генетических заболеваний и подбирать наиболее эффективную терапию.

«Если мы признаем, что у определенных этносов есть какие-то характерные генетические особенности — понимаемые как увеличенные или уменьшенные частоты каких то «опечаток» в геноме по сравнению с средними частотами для всего человечества, — то эти свойства можно ассоциировать с предрасположенностями к каким-то болезням, способностями отвечать на ту или другую терапию», — пояснил ученый. По словам Северинова, для этого достаточно взять интересующую группу людей и описать их по геномной последовательности, потом взять контрольную группу людей и определить их геномные последовательности, а затем сравнить, что есть общего у этих групп, а чего нет.

Северинов отметил, что проект по расшифровке генома россиян реализуется в рамках технологического партнерства государства и «Роснефти» по программе развития генетических технологий. «Партнерство это долгосрочное и комплексное. Оно касается и образования, и кадровой подготовки, и, конечно, собственно работ по широкомасштабному определению геномных последовательностей россиян на основе современных технологий и создания специализированных банков генетических данных», — добавил Северинов. По его словам, в Англии сейчас количество определенных геномов приближается к 500 тыс., в ЕС собираются сделать 1 млн, в то время как в России данный показатель «исчезающе мал».

Ранее по теме: «У этносов есть медицински регулируемые свойства»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных