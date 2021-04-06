Экс-губернатор Белозерцев признался в получении взятки
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался, что получил взятку в 20 млн руб. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, сообщил в ходе рассмотрения жалобы на арест чиновника в Мосгорсуде один из его адвокатов, передает корреспондент «Ведомостей».
В то же время адвокат отметил, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк».
«Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании «Биотэк» и находится в лизинге», — сказал он.
Адвокат пояснил, что полученные от Шпигеля 20 млн руб. предназначались на избирательную кампанию. Сам Белозерцев заявил, что не протежировал предприятию бизнесмена и «Биотэк» работала в регионе на общих условиях.
Президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку 23 марта этого года. Накануне тот был арестован до 20 мая по делу о получении взятки от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова на общую сумму 31 млн руб. По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.
Другие обозначенные фигуранты дела также арестованы до 20 мая. Под стражу отправлены, помимо них, заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого из шести фигурантов дела им выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).