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Жертва «скопинского маньяка» получила госзащиту

Ведомости

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова и ее семья получили государственную защиту после обращения в Следственный комитет (СК) России.

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», — рассказала Мартынова агентству ТАСС.

Ранее женщина обратилась в СК с просьбой ограничить публичные выступления Мохова и его активность в социальных сетях. По словам пострадавшей, Мохов пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».

2 апреля Скопинский районный суд Рязанской области признал Мохова виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). Это деяние наказывается штрафом от 1000 до 1500 руб. либо административный арест на срок до 15 суток.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение более чем 3,5 лет он избивал и насиловал обеих. Одна из жертв трижды рожала от него детей.

4 мая 2004 г. пленниц освободили. Мохова осудили на 16 лет 10 месяцев колонии строгого режима. 3 марта этого года он вышел на свободу. Суд установил за ним надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также он должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем «скопинский маньяк», комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения.

Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с подобными персонами. 24 марта Youtube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью Собчак с Моховым. Кроме того, СК начал процессуальную проверку в связи с высказыванием Мохова. Интервьюировавшая его Собчак одобрила ее проведение.

Ранее по теме: Интервью Виктора Мохова Ксении Собчак поставило вопрос об этических границах в СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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