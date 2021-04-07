Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему сенатору Арашукову
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына, экс-сенатора Рауфа Арашукова, и других фигурантов дела. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Фигурантам дела, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Рауля Арашукова и восьмерых руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества.
Кроме того, бывшим сотрудникам следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему сотруднику МВД по республике Тимуру Бетуганову, способствовавшим сокрытию доказательств преступлений Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.