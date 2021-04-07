Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему сенатору Арашукову

Рауля Арашукова и восьмерых руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества.