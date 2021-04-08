Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице

Большинство опрошенных – 91% — считают, что власти должны платить безработным пособие. 9% не считают пособие необходимым. 23% людей отметили, что платить пособие нужно в течение полугода, 18% — до года. 16% опрошенных заявили, что выплаты нужно прекращать через три месяца, 4% выступили за выдачу пособия более года.