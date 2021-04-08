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Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице

Ведомости

Россияне хотели бы получать пособие по безработице в размере 26,6 тыс. руб., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру», в котором приняли участие 4,5 тыс. человек.

По данным аналитиков, безработные жители Москвы хотели бы получать от государства 26,6 тыс. руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга – 27,9 тыс. руб. В Ростове-на-Дону желаемый размер пособия оценили в 25,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде – 22,7 тыс. руб., в Екатеринбурге – 21,9 тыс. руб.

Большинство опрошенных – 91% — считают, что власти должны платить безработным пособие. 9% не считают пособие необходимым. 23% людей отметили, что платить пособие нужно в течение полугода, 18% — до года. 16% опрошенных заявили, что выплаты нужно прекращать через три месяца, 4% выступили за выдачу пособия более года.

Две трети россиян – 66% — считают, что с течением времени размер пособия не должен уменьшаться. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов.

Максимальный размер пособия по безработице в России составляет 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Согласно правилам, первые три месяца безработные россияне получают 75% от своего заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб., следующие три месяца – 60% дохода, но не более 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных