Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице
По данным аналитиков, безработные жители Москвы хотели бы получать от государства 26,6 тыс. руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга – 27,9 тыс. руб. В Ростове-на-Дону желаемый размер пособия оценили в 25,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде – 22,7 тыс. руб., в Екатеринбурге – 21,9 тыс. руб.
Большинство опрошенных – 91% — считают, что власти должны платить безработным пособие. 9% не считают пособие необходимым. 23% людей отметили, что платить пособие нужно в течение полугода, 18% — до года. 16% опрошенных заявили, что выплаты нужно прекращать через три месяца, 4% выступили за выдачу пособия более года.
Две трети россиян – 66% — считают, что с течением времени размер пособия не должен уменьшаться. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов.
Максимальный размер пособия по безработице в России составляет 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Согласно правилам, первые три месяца безработные россияне получают 75% от своего заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб., следующие три месяца – 60% дохода, но не более 5000 руб.