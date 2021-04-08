Путин назвал невыполненные по итогам своих посланий задачи

«Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы в некоторых субъектах по вводу новых мест (это как пример просто) в яслях, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства», – сказал Путин на совещании с руководством правительства по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию в 2019 г. и 2020 г.