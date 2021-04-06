Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует «новую систему координат», заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, послание будет важнейшим политическим и общественным событием и будет иметь «особое значение» в современной непростой ситуации в мире.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, Планируется провести его в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.