Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»

«Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).