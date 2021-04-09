Москва заняла 18-е место в рейтинге дороговизны жизни для миллионеров
Банк проанализировал цены на 18 категорий товаров и услуг класса люкс, которые покупают люди с состоянием более $1 млн без учета стоимости их жилья. В рейтинге представлены 25 городов мира.
В 2021 году первое место в рейтинге занял Шанхай, второе – Токио, на третьем месте – Гонконг. Четвертое и пятое место заняли Монако и Тайбэй. На последних местах рейтинга оказались Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.
В прошлом году российский рубль подешевел по отношению к доллару на 17%, поэтому цены на товары и услуги в условной корзине состоятельных людей в рублях выросли на 17%, в долларах – на 2%.
В Москве дешевле всего среди других городов рейтинга можно купить виски, дамские сумку и туфли. Также в российской столице сравнительно дешево сделать лазерную коррекцию зрения, купить элитный автомобиль, мужской костюм, жилую недвижимость, оплатить дегустационный ужин и номер в гостинице.
Выше среднего в Москве цены на велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом.