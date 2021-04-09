Москва заняла 18-е место в рейтинге дороговизны жизни для миллионеров

Москва за год поднялась с 23-го на 18-е место в глобальном отчете о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report швейцарского банка Julius Baer, сообщил РБК. С 2011 года рейтинг составлялся только для стран Азии, глобальный отчет в 2021 году представлен во второй раз.