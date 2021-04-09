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Москва заняла 18-е место в рейтинге дороговизны жизни для миллионеров

Ведомости

Москва за год поднялась с 23-го на 18-е место в глобальном отчете о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report швейцарского банка Julius Baer, сообщил РБК. С 2011 года рейтинг составлялся только для стран Азии, глобальный отчет в 2021 году представлен во второй раз.

Банк проанализировал цены на 18 категорий товаров и услуг класса люкс, которые покупают люди с состоянием более $1 млн без учета стоимости их жилья. В рейтинге представлены 25 городов мира.

В 2021 году первое место в рейтинге занял Шанхай, второе – Токио, на третьем месте – Гонконг. Четвертое и пятое место заняли Монако и Тайбэй. На последних местах рейтинга оказались Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.

В прошлом году российский рубль подешевел по отношению к доллару на 17%, поэтому цены на товары и услуги в условной корзине состоятельных людей в рублях выросли на 17%, в долларах – на 2%.

В Москве дешевле всего среди других городов рейтинга можно купить виски, дамские сумку и туфли. Также в российской столице сравнительно дешево сделать лазерную коррекцию зрения, купить элитный автомобиль, мужской костюм, жилую недвижимость, оплатить дегустационный ужин и номер в гостинице.

Выше среднего в Москве цены на велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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