Транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Перми
Московская транспортная карта «Тройка» начала действовать на двух маршрутах общественного транспорта в Перми, сообщил в своем Telegram-канале Дептранс Москвы.
«В Пермь пришла "Тройка". Пока в виде пилота на двух межмуниципальных маршрутах. А как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области», — говорится в сообщении.
По мнению главы Дептранса Максима Ликсутова, использование «Тройки» приносит положительные эффекты: «Для пассажиров — это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона — развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов».
С 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в общественном транспорте Московской области. Глава Дептранса Максим Ликсутов также анонсировал виртуальную «Тройку» для приложений-кошельков смартфонов. Сейчас сервис тестируется для Android.