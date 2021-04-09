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Транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Перми

Ведомости

Московская транспортная карта «Тройка» начала действовать на двух маршрутах общественного транспорта в Перми, сообщил в своем Telegram-канале Дептранс Москвы.

«В Пермь пришла "Тройка". Пока в виде пилота на двух межмуниципальных маршрутах. А как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области», — говорится в сообщении.

По мнению главы Дептранса Максима Ликсутова, использование «Тройки» приносит положительные эффекты: «Для пассажиров — это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона — развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов».

С 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в общественном транспорте Московской области. Глава Дептранса Максим Ликсутов также анонсировал виртуальную «Тройку» для приложений-кошельков смартфонов. Сейчас сервис тестируется для Android.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных