Utair возобновил полеты из Москвы в Минск

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта 2020 г. в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре, а в феврале 2021 г. между странами возобновилось регулярное железнодорожное сообщение.