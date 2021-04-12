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Utair возобновил полеты из Москвы в Минск

Ведомости

Utair возобновил рейсы между Москвой и Минском, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«В весенне-летнем расписании Utair возобновил полеты по маршруту Москва – Минск», — говорится в сообщении. Рейсы в Минск выполняются по средам, вылет из Москвы в 11:30, из Минска – в 12:30.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что между Москвой и Минском с 30 апреля начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Дорога из Москвы в Минск и обратно на новых поездах будет занимать около семи часов. «Ласточки» будут курсировать ежедневно.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта 2020 г. в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре, а в феврале 2021 г. между странами возобновилось регулярное железнодорожное сообщение.

Ранее по теме: РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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