Utair возобновил полеты из Москвы в Минск
«В весенне-летнем расписании Utair возобновил полеты по маршруту Москва – Минск», — говорится в сообщении. Рейсы в Минск выполняются по средам, вылет из Москвы в 11:30, из Минска – в 12:30.
Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что между Москвой и Минском с 30 апреля начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Дорога из Москвы в Минск и обратно на новых поездах будет занимать около семи часов. «Ласточки» будут курсировать ежедневно.
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта 2020 г. в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре, а в феврале 2021 г. между странами возобновилось регулярное железнодорожное сообщение.