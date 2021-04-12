Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе Саратовской области, где состоялось его приземление. Об этом сообщили «РИА Новости».
В ходе поездки в регион Путин также тпроведет совещание по развитию космической деятельности.
Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Гагарин отправился в космос на корабле «Восток». Полет длился 106 минут.
9 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту. Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.