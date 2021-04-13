В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от коронавируса уже привились около 1 млн москвичей из 12 млн населения города. 80% из них уже получили вторую дозу вакцины. Кроме того, с начала пандемии переболело также около 1 млн человек, так что иммунитет сформирован примерно у шестой части жителей Москвы. Массовая вакцинация в России началась в январе этого года.