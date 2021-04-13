В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому
Маломобильным жителям Москвы сделают прививку от коронавируса на дому, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».
«С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — сказала Ракова. Она отметила, что таких людей в Москве около 120 тыс.
По словам Раковой, для вакцинации на дому уже сформировано 66 бригад медиков во всех административных округах города. В каждую входят квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник, снабженные неоходимым оборудованием для инъекций и транспортировки препарата.
В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от коронавируса уже привились около 1 млн москвичей из 12 млн населения города. 80% из них уже получили вторую дозу вакцины. Кроме того, с начала пандемии переболело также около 1 млн человек, так что иммунитет сформирован примерно у шестой части жителей Москвы. Массовая вакцинация в России началась в январе этого года.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.