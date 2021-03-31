Власти Москвы назвали число заразившихся коронавирусом после вакцинации

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента», – говорится в сообщении. В мэрии отметили, что 76% заболевших переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.