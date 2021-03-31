Власти Москвы назвали число заразившихся коронавирусом после вакцинации
Заразились коронавирусом после вакцинации от коронавируса около 1 тыс. москвичей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.
«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента», – говорится в сообщении. В мэрии отметили, что 76% заболевших переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом она отметила, что привившийся или переболевший коронавирусом человек может заражать других людей, поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики.
По данным оперативного штаба на 31 марта, за сутки в Москве выявили 1286 новых случаев коронавируса, 1537 человек выздоровели, 53 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1 млн заражений и свыше 16 тыс. летальных исходов.